В поліції розповіли про «ліві» штрафи камер автофіксації

Національна поліція підтвердила випадки коли камери автоматичної фіксації невірно ідентифікували номера автомобілів під час порушень правил дорожнього руху.

Про це повідомили в прес-службі Нацполіціі, пишуть Українські новини.

За даними правоохоронців, були підтверджені випадки некоректної автоматичної фіксації номерів. Однак після розгляду відповідних скарг громадян така постанова про штраф скасовується.

«Наголошуємо, що випадки некоректної роботи системи, пов’язані з невірною ідентифікацією номерного знака, були зафіксовані, проте, згідно з контролю за порядком здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення, а також після розгляду відповідних скарг громадян така постанова про накладення адміністративного стягнення за правопорушення в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, скасовується», – розповіли в поліції.

Там також відзначили, що помилки часто відбуваються через те, що деякі водії приховують і маскують справжні автомобільні номери. Або ж використовують номерні знаки, на які зареєстровані інші авто.

: mashyna.com.ua

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