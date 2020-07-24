ЗМІ: Банда Стукало, Сороки та Павлової причетна до серії підпалів у Бузовій

Банда Олексія Стукало, Дмитра Сороки і Єлизавети Павлової продовжує тероризувати жителів села Бузова Києво-Святошинського району. На цей раз членів угруповання підозрюють в організації серії підпалів.

Про це повідомила Народна правда.

Підпали почастішали з осені минулого року. На початку 2020 року зловмисники підпалили будинок місцевої жительки, щоб «зачистити» земельну ділянку. Останній випадок — підпал сортувального пункту ТПВ. Згідно зі свідченнями свідків, безпосередньо перед пожежею Сорока разом з Павловою на своєму авто приїжджали до місця події. Після пожежі Сорока ще й незаконно проник на приватну територію цього сортувального пункту. Щоб забезпечити собі алібі, в той же день Сорока виїхав у місто Вилкове Одеської області. Звідти записав відео, яке повинно було підтвердити: у Бузовій його в той день не було. «Спалений сортувальний пункт давно муляв Сороці очі, він навіть закидав сільрада листами з вимогою перенести його на іншу територію», — пише Народна правда.





Перший факт підпалу зафіксували ще в 2013 році: у секретаря сільради згорів автомобіль. «Сорока одним з перших про це дізнався і активно включився в пошук і затримання винних. Все, як у тій приказці: хто голосніше за всіх кричить: «Тримай злодія!» — сам злодій», — йдеться в матеріалі.

Банда в Бузовій орудує останні кілька років. На чолі — невдалий журналіст і, за сумісництвом, земельна махінатор Олексій Стукало. Він розробляє злочинні плани і контролює спільну діяльність.





Дмитро Сорока і кілька підручних — виконавці. Сорока відомий українофоб і антисеміт, прихильник Шарія та «братерства слов’янських народів». Зв’язкова між членами угруповання — співмешканка Сороки Єлизавета Павлова. В минулому вона пробувала себе у ролі кінопродюсера. Однак її кар’єра завершилася після того, як Павлова зникла разом з 700 тис. доларів бюджету на зйомки фільму «Найкраща партія».





Стукало, Сорока і Павлова називають себе активістами та борцями за справедливість. Всіх односельців, які з цим не згодні, жорстко придушують. «Люди бояться, що ці злочинці зашкодять їм або їхнім родичам, спалять будинок або машину», — розповіла Народній правді місцева мешканка, яка побажала не називати імені.