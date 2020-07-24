Злети без падінь спритного м’ясника, почесного заступника директора, а потім і директора гастроному Булата Утемуратова гідні мемуарів, а не журналістських статей. Мільярдер, який безкарно збагачувався на аферах, прослуживши громовідводом і гаманцем для вищих чинів Казахстану — це наш Булат Жамитович Утемуратов. На прикладі Утемуратова можна з легкістю простежити алгоритм розвитку і становлення корупційних схем не тільки в Казахстані, але і на всьому пострадянському просторі. Нікого більш показовий в цьому плані не знайти. За десятиліття служіння гаманцем Елбаси Булат Утемуратов заслужив собі броню B6 від будь-якого кримінального переслідування всередині Казахстану. Втім, деякі міжнародні афери Жамитовича можуть відгукнутися олігарху під час вояжів за межі країни.

Булат Жамитович Утемуратов — велика риба. Відомості, які викладені в офіційних біографіях Булата Утемуратова надзвичайно згладжені, відполіровані і вихолощені. Справжнім прикладом надмірної доброти є стаття про нього в Вікіпедії. Як і статті з жизнеописаниями інших політиків Казахстану її ведуть власне особи, наближені до фігуранту. У випадку з Утемуратовым — прямо з офісу. Ми дозволимо собі велику вільність і розповімо все про Булаті Жамитовиче Утемуратове, причому в режимі постійного оновлення. Крім того, ми звернемо увагу на об’єктивні західні публікації про цю людину дивовижною удачі, де Bulat Utemuratov, UniCredit, ATF банк розжовані професійно і з гумором.

Опозиція не дарма зазначає, що Булат Утемуратов — один із стовпів режиму Назарбаєва. У кінцевому рахунку адже будь-яка влада тримається на грошах, а Утемуратов Булат Жамитович — її основний гаманець. Почавши з «простого» директора гастроному він швидко став тим, ким є — третім за багатством мільярдером в Казахстані. Причому, він ніколи не займався власне бізнесом, що неабияк дивує іноземців.



Завдяки Булату Утемуратову з країни були виведені і виводяться величезні капітали, які ніхто і ніколи не заповнить. Саме йому ми зобов’язані вивезенням нафти, газу, металів — і появи шикарних віл «еліти» в Італії, Швейцарії, великій Британії та інших країнах. Він обіймав державні посади, був начальником адміністрації президента — керував його справами. Булат Утемуратов — один із засновників Казахстану, не менше. Причому на жаль засновник багато чого з того, що слід вважати негативними якостями і характеристиками країни.

Знакова і стара, як світ афера Булата Утемуратова

У далекому і ненастном 2007 року, коли фінансова криза вже скрадався на м’яких лапах до світової економіки, преса Казахстану була переповнена ентузіазмом. Як часто буває, настрій зовсім не відповідало масштабам подій. Але журналісти намагалися: головною економічною новиною була купівля АТФ банку. Булат Утемуратов продавав банк, тісно пов’язаний із владою «італо-австрійцям» з Austria-Creditanstalt AG і UniCredit Group. Галас була такою, ніби не Булат Утемуратов з Тимуром Кулібаєвим продають банк, а Казахстан зливається з Італією в любовному екстазі.

Найменше, про що говорили профільні видання — «банківська система Казахстану досягла необхідної стабільності та зрілості, найстаріші банкірські будинки Європи визнають стійкість і потенціал зростання середньоазіатського тигра..» так-Так! Так почалися знамениті ганебні пригоди італійців в Казахстані.

Є різні версії того, як колишній м’ясник і заступник директора гастроному в Алмати провів італійців. Більшість зводиться до того, що всі ключові показники банку були роздуті за рахунок крайньої близькості засновників АТФ до влади. Точніше — засновники і були владою. Масімов, Утемуратов, Кулібаєв — досі прекрасно себе почувають у годівниці. З двома винятками, що сам Булат Утемуратов відсторонився від владних коридорів і формально не входить в казахську вертикаль. А інший спільник «молодих і енергійних банкірів» — Рахат Алієв — був знайдений повішеним в одиночній камері в австрійській в’язниці.

Рахат Алієв у своїх спогадах, що передували такого неприємного завершення життя, писав про те, що фонди АТФ Булата Утемуратова безсовісним чином формувалися за рахунок державних компаній «Казахинторг» і «Казахвнешмаш». Всі заробітки і прибутку йшли не в бюджет, а в АТФ. Р. Алієв знав про це, адже він стояв біля витоків ЗАТ «Алматинский торгово-фінансовий банк». Банк ріс, поглинав дрібні і розростався в Киргизії і навіть в РФ. З’явився і офіс у Москві.

У 2006 році з’явилася витік, про те, що Bulat Utemuratov зібрався продати АТФ банк. UniCredit SpA незабаром виявила інтерес до справи, так як в той час інтенсивно розширювався в східному напрямку. Це не була «хватовая покупка»: АТФ консультував відділ злиттів і поглинань JP Morgan, за UniCredit SpA стояли консультанти з Credit Suisse. Справа закінчилася покупкою банку за рекордні два з гаком мільярди доларів і… його негайною руйнацією. Як же консультанти могли не побачити, що активи банку — надувні, а реальні проблеми?

Є підозри, що це був підкуп. Наприклад, один з консультантів JP Morgan після операції переїхав жити в Алмату, кинув роботу в Моргана і влаштувався служити Булату Утемуратову в «Verny Investments Holding». Зараз Гурам Андронікашвілі очолює ще один банк Утемуратова — Forte bank.

Втім, поведінка не тільки продавця гнилого банку було сумнівним. Покупець, Унікредит, поводився дивно, накручуючи вартість банку, а не збиваючи її. Фактично, Austria-Creditanstalt AG спеціально хотів банк купити дорожче, ніж він коштував. За рік банк надули в чотири рази. На початку 2006 року банк контролював 2,03 мільярда доларів, в кінці року — вже 8,3. Власного капіталу банку Булата Утемуратова не вистачало і він не ріс. Він становив лише півмільярда доларів.

Купивши банк у 2007 році італійці негайно зіткнулися з проблемами: банк помирав на очах. €500 мільйонів списано, потім €700 мільйонів, падіння рейтингів і кредитний портфель складається з добірного мотлоху: 43% позик не сплачувались квартал і більш. Італійська податкова поліція порахувала, що банк взагалі займається відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом, а вся операція переслідував саме цю мету.

15 березня 2013 року італійці скинули банк юному Галимжану Есенову. І відразу ж після цього АТФ з вмираючого лебедя «європейської інтеграції» став «кращим банком Казахстану».

Справа була настільки підозрілим, що їм збиралася навіть зайнятися Transparency International. Але навіть цієї організації колишній м’ясник зумів якось закрити рот. UniCredit не зацікавлений у розслідуванні цієї справи, так як безліч менеджерів того часу все ж дісталися до затишних італійських в’язниць. Не зацікавлена і влада, выдоившая через АТФ державну економіки. Не зацікавлені і нові власники АТФ, які роблять те ж саме через «Самрук-Казыну». Справа Унікредит-АТФ швидше за все зійде з рук Булату Утемуратову, проте інші, більш близькі афери, наближають його як мінімум до арешту активів.

Що стосується нервозності Утемуратова із-за внутрішньої ситуації в Казахстані, то в даному випадку актуальним стає один-єдине питання, як Булат Утемуратов спрацюється з наступниками і спрацюється. Адже Елбаси не вічний, а общипать Утемуратова — справа не тільки прибуткова, але і дозволене 99% населення країни. Повалення олігарха-шахрая однозначно додасть балів нової влади.