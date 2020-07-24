Чистий прибуток ДП Укрспирт за перше півріччя 2020 склала 21 млн грн., — пише НВ. Це на 67% ніж за аналогічний період 2019 року.

Як повідомив в. o. директор ДП Укрспирт Сергій Блескун, у першому півріччі 2020 року підприємство сплатило 307 млн грн податків до держбюджету проти 213 млн роком раніше.

«На такий фінансовий результат вплинули кілька особливих факторів, які мали місце в 2020 році. З позитивних, це виробництво сировини для вітчизняних виробників антисептичних засобів. Здійснювати таку діяльність підприємству надала Верховна Рада co 2 по 30 квітня. Негативно на фінансові результати вплинула заборона експорту спирту, який діяв з 19 березня по 15 травня», — розповів Блескун.

Нагадаємо, з 1 липня 2020 в Україні введено в дію закон o лібералізації спиртової галузі. У зв’язку з цим Укрспирт передав 12 об’єктів у Фонд держмайна України, ще 6 об’єктів — Міністерство розвитку економіки. Це майже половина всіх потужностей держпідприємства.

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Завдяки виробництву антисептиків Укрспирт збільшив прибуток на 67% оновлено: 24 липня, 2020 автором: Redactor