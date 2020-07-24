Забирають навіть поношений одяг: як в Україні у боржників по комуналці забирають останнє

В Україні можуть продати будь-яке майно боржника. «З молотка» йдуть поношені футболки, посуд у тріщинах, джинси з дірками від ключів в області кишень, а ще квартири і машини.

За борг, навіть по комуналці, можуть подати в суд. А далі за справу беруться судові виконавці. Вони можуть зайти в квартиру і забрати майже будь-яку річ. Оглядач поспілкувався з одним із судових виконавців і з’ясував, як працюють «законні колектори» і що загрожує боржникам.

За борги можуть забрати сточенный кухонний ніж і останню сорочку

Криворіжець Євген працює державним виконавцем вже п’ять років. Більшість його клієнтів не платять за комуналку і не повертають дрібні кредити. Його робочий номер телефону вказаний в інформації до одного з «видобутих» лотів на аукціоні продають старий выпачканный в білій фарбі сокира. Його ціна – 353 грн.

«Ми вже працюємо за рішенням судів. Якщо суд вирішив, що чоловік повинен заплатити, значить, винен. Моя робота зробити так, щоб ніхто не ухилився. Найпростіший варіант, якщо є банківський рахунок із сумою, яка легко покриє заборгованість. Іноді доводиться вдаватися до стягнення майна», – розповідає Євген.

За борги забрали сточенный кухонний ніж СЕТАМ

Закон дозволяє забрати все «зайве» майно. Є невеликий «недоторканний список»: одне ліжко-місце на людину, пара взуття, один холодильник на сім’ю. А все інше – від дірявих штанів до мобільного телефону – можна забрати у боржника і відправити на торги.

«Бувають і комунальні боржники. Я зазвичай вибираю якийсь день, коли їжджу по боржникам. За законом у мене має бути безперешкодний доступ до майна для оцінки матеріально положення. Якщо не впускають, тоді потрібно ще й окреме рішення суду. Але у мене ще ні разу такого не було, щоб не впустили», – каже судовий виконавець.

Найдорожче майно, яке Євген забирав і відправляв на торги – автомобіль BMW. А найдешевше – поношений жіноча футболка.

«За борги можна що завгодно забрати. Забирав навіть поношений футболку. Футболка в такому стані була, що її на торгах, потім спеціально перевірив, оцінили в 3 грн. Але все одно закон прописаний так: ми повинні забрати, а на державних торгах повинні розіграти», – пояснює чиновник.

За борги можуть забрати навіть старий сокира СЕТАМ

Деякі боржники, розуміючи, що речі описують і ось-ось заберуть, починають в сльозах благати залишити їх у спокої, розповідають про свої проблеми і навіть проклинають, каже виконавець. «Але мені нікого не шкода. Це навіть дурна формулювання. А якби поліції було шкода вбивцю, і його б не чіпали? Це закон, робота така», – пояснює Євген.

Неофіційно судові виконавці розповідають: вони, як і багато бюджетники, працюють за 5-6 тис. грн. На відміну від приватних виконавців, які дуже рідко беруться за дрібні, тим більше комунальні борги, ніяких винагород за успішні справи вони не отримують.

У цій ситуації чиновники розробили цілу систему: беруть гроші з боржників і за те, щоб не чіпати їх майно. Виконавцю за це нічого не буде, а боржник за кілька тисяч гривень може ще на кілька років «забути» про банківський борг.

Юрист Олександр Плахотник нагадує: можна звернутися і до приватним виконавцям. Вони отримують відсоток від стягнутої суми. Крім того, в такому разі є важелі контролю за виконанням рішень.

«Я б не хотів огульно звинувачувати виконавчу службу у хабарництві. Є така практика: дати хабар і на кілька місяців забути про борг, щоб потім накопичити і повернути весь борг. Я чув про розцінки в Києві, в регіонах сума може бути менше. Найчастіше це ті ж 10-20% від суми боргу», – розповідає Плахотнік.

Коли і у кого за борги можуть забрати квартиру

Щоб стягнути нерухомість, розмір боргу повинен складати як мінімум 20 мінімальних зарплат. На даний момент це 94,4 тис. грн.

«Позовна давність по заборгованості за житлово-комунальні послуги становить три роки. Щоб стягнути в рахунок заборгованості квартиру, потрібно за три роки накопичити борг 94,4 тис. грн. Для цього потрібно взагалі нічого не платити. Але ще хочу окремо відзначити: борг, якого більше трьох років, ніхто простити не буде. Просто через суд стягнути його не можна, але він буде тягнутися за вами до тих пір, поки ви не заплатите», – говорить Плахотнік.

Експерт з питань ЖКГ Андрій Нікончук розповідає: найчастіше постачальники чекають, коли борг досягне певної позначки, а вже потім приймають рішення звертатися в суд.

«Формування боргу за несплату за житлово-комунальні послуги може призвести до того, що після досягнення умовного психологічного бар’єру, який встановлюється постачальником послуги, він може ініціювати судове провадження. На предмет стягнення з боржника цієї заборгованості», – попередив експерт.

Ні у одного комунального підприємства немає ресурсу для того, щоб судитися з усіма своїми боржниками. Сама система, впевнений Плахотник, неефективна. Частина комунальних послуг неможливо відключити без доступу в квартиру, інші (опалення) взагалі заборонено обмежувати.