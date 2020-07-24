Світлана Алексієвич про вибори в Білорусі: «Сподіваюся, Лукашенко не хоче крові»

До виборів президента Білорусі залишається трохи більше двох тижнів – вони призначені на 9 серпня. Атмосфера в країні напередодні голосування залишається напруженою. У президента Олександра Лукашенка, який балотується на шостий термін, здається, трохи здали нерви: на урядовому засіданні 23 липня він розкритикував роботу деяких чиновників і зажадав видворення з країни ряду іноземних ЗМІ.

Тим часом в білоруському суспільстві помітний резонанс викликало передвиборний виступ по телебаченню Світлани Тихановской – зареєстрованого кандидата в президенти Білорусі. Вона перерахувала всі події, які відбулися в країні останнім часом, включаючи розгони демонстрацій і арешти опонентів Олександра Лукашенка, серед яких і її чоловік, блогер Сергій Тихановский.

Передвиборну ситуацію в країні в інтерв’ю білоруської редакції Радіо Свобода прокоментувала лауреат Нобелівської премії з літератури Світлана Алексієвич.

– Передвиборна кампанія вийшла на фінішну пряму. П’ять кандидатів, навколо штабу одного – Світлани Тихановской – об’єдналися штаби кандидатів, які не були зареєстровані: Віктора Бабарико і Валерія Цепкало. Що ви думаєте про цю компанію, кому ви віддаєте перевагу?

– Якщо б у нас були чесні вибори, якщо б не ця нечесна свистопляска, я б, звичайно, проголосувала за Бабарико. Країні потрібен такий менеджер, при цьому людина з гуманітарним охопленням і трохи романтичний, що досить дивно для нашого часу. У мене була можливість попрацювати з ним, коли він вирішив видати мій білоруський п’ятитомника. Незважаючи на те що він немолодий чоловік, він людина іншої формації, не тієї рабської, яка склалася в радянський і пострадянський час. Ми недооцінюємо наше суспільство. У ньому багато цікавих і несподіваних людей.

Влада вела себе нечесно, і всі найбільш цікаві суперники-чоловіки опинилися у в’язниці або були позбавлені права брати участь у виборах, як Цепкало. І раптом з’явився несподіваний варіант. Жінки взяли на себе тягар чоловіків (крім Світлани Тихановской, на чолі штабів відсторонених кандидатів також стоять жінки – Марія Колесникова і Вероніка Цепкало. – РС). У білоруській історії в минулому були жінки, починаючи з Евфросиньи Полоцької, які в ті жіночні століття були гідні свого часу. Так було і зараз. Жінки зрозуміли, що можуть і повинні щось зробити, а потім сказати своїм дітям: ми зробили все, що могли.

В цій ситуації я буду голосувати за Тихановскую, яка обіцяє транзит влади. Сама вона не готувалася до влади і не думала про це. Але в цій ситуації вона обіцяє передати владу, і я б за неї проголосувала. І я б хотіла, щоб у нашому суспільстві якомога більше підтримували цих дівчаток, щоб вони не залишилися одні. Вони зробили такий вибір, всі захоплюються ними, але я бачу невелику підтримку їм. Їх повинні підтримувати прості люди, а не тільки білоруські письменники і опозиціонери. Цього немає. А шкода.

Я б хотіла, щоб вони йшли згуртованою командою. Їх будуть намагатися зламати, посварити. Ні в якому разі цього не можна допустити, їм потрібно йти разом. Коли я писала книгу «У війни не жіноче обличчя» про те, як мільйон жінок пішли на війну, я переконалася, що жінки виявилися попереду свого суспільства. Вони принесли жертву на вівтар Перемоги, і це не було оцінено після війни було забуто державою і чоловіками. Я б хотіла, щоб це більше не повторилося.

– Світлана Тихановская у своїй телевізійній промові закликала людей захищати свій голос, свій вибір. Як це можна зробити?

– Я також почула ці її слова. Я пам’ятаю ці картини, коли були довгі черги, щоб поставити підпис за Бабарико, Цепкало або Тихановскую, як був потік звернень до ЦВК з проханням зареєструвати Бабарико і Цепкало. Ніхто не вірив у справедливість, але люди хотіли продемонструвати, що вони очікують цієї справедливості.

Лукашенко думав, що це мовчазне суспільство можна обдурити, розповідати йому казки, залякати. Нічого подібного. Виросло нове покоління, люди середніх поколінь пробудилися, це не ті люди, які були 26 років тому, коли Лукашенко почав правити. У цих людей є голос, їх розуміння речей. Вони знають ціну всьому, що відбувається. Ми повинні показати це на виборах. Нам потрібно визначити, як контролювати, щоб не було вкидання, щоб не було обману на рівні підрахунку голосів. Необхідно, щоб народний голос прорвав цю греблю. Адже джерелом влади в країні є народ, а не президент.

Якщо нас буде багато, якщо ми будемо підтримувати цих дівчаток, то зміни, які у нас будуть, будуть мирними. Якщо нас буде мало, тоді може статися все що завгодно. Але ми всі хочемо мирних змін. І як би нас не провокували влади, ми не повинні піддаватися на ці провокації.

– Таке враження, що Білорусь прокидається, було і в 2006, і в 2010 році – в роки попередніх президентських виборів. Щось подібне відбувається і зараз чи це щось нове?

– Я ходила по вулицях, коли були ці черги. Я чула, як люди кажуть. Це більше не окремі групи, а не окремі люди, це дійсно незгоду народу. Це люди, які мають гідність, воно сформувалося, незважаючи ні на що. Час не можна повернути назад. Все одно все буде названо своїм ім’ям, ми дізнаємося про все. Час, на щастя, працює на правду.

– Зенон Позняк (колишній лідер білоруської опозиції, один із провідних політиків країни у 90-ті роки, нині живе в еміграції. – РС) різко розкритикував кандидатів Бабарико і Цепкало, він розцінив їх висунення як «газпромівську аферу». Потім він засудив Тихановскую, яка пішла на об’єднання свого штабу з їх штабами. Позняк назвав це об’єднання «ідіотським нонсенсом». Що ви можете сказати про цю критику?

– Позняк є прикладом того, як люди втрачають зв’язок зі своїм народом, коли вони далеко. Рідко кому вдається її не втратити. Може бути, Василь Биков, коли він жив за кордоном, залишався Биковим. Позняк не залишився Позняком, якому багато хто вірили в 90-х роках. Це людина, який закохався в себе, в винайдений ним білоруський народ, якого немає в природі. Народ різний. Він і великий, і жахливий, і рабська, і здатний піднятися. Чоловік живий, людина текучий, як говорив Толстой.

Я знаю по собі – якщо ви живете далеко, ви втрачаєте відчуття простору, з якого ви вийшли. І ви живете тим, що у вас в голові, а не тим, що відбувається тут, на вулицях.

У Позняке є зарозумілість: мовляв, що можуть ці жінки? Але приходить час жінок. Вони зробили те, що ви, чоловіки, не зробили. У кожної з них свої мотиви, в однієї – любов до чоловіка, в іншій – переконання. Це інші жінки, не ті, які були 25 років тому. Позняк просто загубився у часі. Він просто більше не живе в Білорусі. Він живе в минулому.

– У лютому в інтерв’ю нашому радіо ви сказали: «Я не знаю, хто може протистояти Москві так, як Лукашенко». Ви думаєте, що Тихановская зможе?

– Як би я не ставилася до Лукашенка, я повинна визнати, що, оскільки його інтереси в цьому випадку збігалися з інтересами народу, він стояв на захисті Білорусі. Хоча я думаю, що коли-небудь ми багато дізнаємося про те, як поступово здавали Білорусь.

Коли ми говоримо про Тихановской, нам потрібно говорити про команду. Багатьом здається, що вона слабка, що їй не вистачає політичної культури та політичного досвіду. Але до влади йде команда. Я думаю, що у Світлани вистачить глузду і тверезого погляду на життя, щоб зібрати цю команду, як це робить Зеленський в Україні. Вони зроблять транзит влади, проведуть нові вибори. І суспільство обере найкращих.

Суспільство усвідомлює себе, усвідомлює, що ми втратили багато часу. І нам потрібно надолужити згаяне. І ми зможемо зробити це, коли при владі будуть кращі.

– Публіцист Северин Квятковський нещодавно написав блог під назвою: «Зміни відбудуться, коли «націоналісти» і «бабарикинцы» знайдуть взаєморозуміння». Нам дійсно потрібно це взаєморозуміння? В чому може бути його формула?

– А хто такі «бабарикинцы»?

– Може бути, ви. Можливо, інші люди, які є прихильниками Бабарико. Напевно, ті, хто прийшов на мітинг Тихановской минулої неділі.

– Я сперечалася з тим же Позняком 30 років тому. Він говорив – мова, мова, мова. Я відповідала – так, мова, але спочатку демократія, потім мову. Без демократії не буде нашої мови. Тільки плач по мові.

Люди сьогодні дивляться на все по-іншому. Бабарико – і менеджер, і щирий білорус, все в ньому. Думаю, нам пора знайти взаєморозуміння. Ми всі хочемо, щоб Білорусь не зникла з карти світу, не стала губернією, щоб вона була маленькою, але процвітаючою країною.

– Як ви оцінюєте інших альтернативних кандидатів – Андрія Дмитрієва, Анну Канопацкую і Сергія Черечня?

– Я не хотіла би переходити на особистості і повторювати те, чим наповнена наша печатка щодо цих людей. Я вважаю, що у нас було тільки три серйозних кандидата – Бабарико, Цепкало, Тихановский. Тепер залишилася тільки одна. Жінка кинулася на цю амбразуру. Серйозно ми могли говорити лише про трьох.

– Що стосується нинішньої президентської кампанії, що б ви хотіли сказати чинному президенту Олександру Лукашенку?

– Я хотіла б сказати йому, що влада належить народу. І ніхто не повинен забувати про це. Рано чи пізно народ прийде до влади. Навіть якщо він спить летаргічним сном, він прокинеться. У країні повинні бути чесні вибори. Повинні бути, щоб не було крові. І в цьому відповідальність Лукашенко перед історією. Ніхто не хоче крові. Я сподіваюся, що він теж не хоче.

Юрій ДРАКОХРУСТ, Радіо Свобода