“Відстій” Держави

Про “засранцах”, хайвеях, “шляхах” і бездарях у влади.

Про “ваговий контроль на наших дорогах” я писав і буду писати. Сьогодні ж трохи про інше. Але знову про “засранцах”, тобто водіїв-дальнобоях. Це Президент країни вважає їх такими. А я вважаю їх нашими годувальниками. У будь-яку погоду, по будь-яких дорогах, з будь-яким рекетом від держави і бандитів (на дорогах це, як і в 90-х, знову рівноцінно) водії возять зерно, щебінь, пісок, м’ясо, картоплю… Возять чи?..

Кілька фактів про ситуацію на в’їзди в порти Одеси — з водійських “каналів обміну інформацією”, для ознайомлення. Стрілками наголошую воістину страшні факти про реальну продуктивність нашої економіки:

НСХП — стоять другу добу;

рисойл ріпак — заїхав в 4 ранку в 17 ще стоять;

ЕОТ, ріпак — у чергу в понеділок о 5 ранку, вивантажилися в четвер о 18-30 (4 робочих дні)!!!

Аскет-шипінг — простояв з пшеницею 12 годин

ЕОТ, ріпак — з 5 ранку простояв дві доби…

Таких повідомлень “прав” чатах — тисячі, десятки тисяч!

Водії по всій Україні стоять, стоять і стоять. 7-8-12 годин, добу-дві-тижня…

Стоять під брамою елеваторів, портів, накопичувачів, в самих накопичувачах… Стоять в чергах на “вагові комплекси”, стоять “на температурному відстої”. Коштують часто безмовно, завжди — зі збитком для себе, без туалетів, на страшній спеці або в мороз… “Режим праці та відпочинку водіїв” — державний закон, який не виконує ніхто в Україні: ні водії, ні державні органи контролю. І не можуть виконати. Ніяк! Проїхав 200-300 км, тебе “поставили” в чергову чергу. Як це рахувати? Роботою “дальнобоя” або відпочинком? Можна осчитать “відстій” кілька діб відпочинком на 40 градусній спеці?

Що ще звертає увагу, так це постійні рейси наших годувальників-“дальнобоев” в нічний час. Важко занурені автопоїзда цілодобово пересуваються по наших дорогах! Відверто поганих дорогах. Потім водії, нібито, відпочивають в кабінах на 40 градусної спеки, і знову нічна їзда…

Я багато раз спостерігав за роботою “дальнобоев” у Штатах, Європі. У США можна рухатися вночі по хай-веям, з 4-х ранку є різке збільшення трафіку, але дотримання режиму праці і відпочинку — жорстке правило, і відпочивають водії в суворій відповідності з цими правилами. В Європі у більшості країн рух фур взагалі ночами заборонено! А в деяких країнах заборонено і відпочинок водіїв у кабінах.

Тобто відпочинком при дотриманні режиму праці і відпочинку водія вважається тільки відпочинок у приміщенні: готелі, готелі і т. д.. Навіть при жорсткому контролі дотримання режиму праці і відпочинку водіїв середні пробіги тягачів в Штатах — під 250 тис. миль на рік, в Європі — під 250 тис. км на рік. Порівняйте з нашими в кращому разі 120 тис. км “шляхах” України. Чи Не тому тисячі водіїв вже виїхали з України і ще десятки тисяч збираються відправитися туди, де їх праця поважають, оберігають, дають можливість чесно заробити, а не стирчати добою “в простоях” скрізь і завжди.

В якості ще одного прикладу наводжу відео від “руху вантажівок” за кілька кілометрів від “вагового комплексу в Одесі, село Дачне. Всього кілька днів тому зйомка. І таке там регулярно. Вантажівки рухаються в 3 ряди по 4-смуговому “хай-вэю” Одеса-Київ. Загальна черга розтягнулася на 30 км. Я змушений був вирізати на відео звук, т. к. там — суцільний мат водія. А як по-іншому описати те, що діється сьогодні в найважливішій галузі країни — вантажоперевезеннях? Ніяк по іншому!

Залізниця в “повному улете”. Всі без винятку експерти прогнозують банкрутство, розвал її найближчим часом. Всі ознаки проблем там вже чітко визначені. Залишається тільки чекати краху. Частина вантажів, адресованих в порти, природно, потягнулася на автотранспорт. Як наші порти залишити без експорту сировини? Переходять “на колеса” зернові вантажі: найважливіша частина експортної виручки країни! Але, якщо на залізниці за простої вагонів все-таки змусять заплатити за кожну годину простою зайвого під вивантаженням, так як система відпрацьована десятиліттями, то простої автотранспорту керівництво галузі та держави не хвилюють. Вони, простої, нічим і ніким не регламентовано, за їх “організацію” ніхто відповідальності не несе, збитки від них ніхто не компенсує.

Стоїш? І стій! Не хочеш стояти, приїде інший, більш згідливий на хабар. І це вже — система в масштабі держави! По всій країні, по всіх елеваторам, “вагових комплексів”, відстійників перед вивантаженням.

Можна сподіватися, що хто-то в державі займеться проблемами “дальнобоев”? Може бути, нова комісія? У Верховній раді зареєстрований законопроект № 3927, який передбачає створення Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері транспорту. Дійдуть руки у комісії до проблем “дальнобоев” або там будуть тільки проблемами “придворних” олігархів займатися? Важко сказати, дуже далека перспектива для годувальників-водіїв.

І наостанок ще два докази проблем в цій сфері:

1. Фото водіїв на в’їзді в Одеський порт — “оформлюються”… Вже після простою на дорожній “ваговому комплексі” і витримки “теплового режиму”… За кожним з цих водіїв — автопоїзд!

2. Відео з траси Одеса-Київ. Черга з “дальнобоев”! Вражає! Знову 30 км суцільних «стоять мастодонтів». Ці трудяги не собі ж вантажі привезли! Нам усім! Стоять, стоять і стоять…

Поки єдина реальна перспектива у водіїв — еміграція, подалі від України! Щоб не стояти, не гнити в кабіні в простоях на сонці, морозі. У ту країну, де президент не назве роботягу “засранцем”, а уряд — не з авакових і їх “сиотрящих” …

Олександр Захаров, спеціально для видання Аргумент