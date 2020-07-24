Іноземець йшов через кордон з Польщею в камуфляжі українських прикордонників

На кордоні з Польщею, на ділянці відділу «Рава-Руська», де нещодавно затримували поляка-нелегала, що йшов в Україну, прикордонникам попався іноземець, який прямував у бік РП в камуфляжі, схожому на той, що носять співробітники ДПСУ.

Як повідомляють у Держприкордонслужбі, наряд помітив чоловіка, повільно рухався в бік Польщі, і вирішив перевірити, що робить їх «колега».

«Чоловік виявився громадянином Латвії. Каже, що камуфлированную одяг йому подарувала його дівчина-українка. Спроба скористатися подарунком коханій, щоб непомітно обійти пункт пропуску, не вдалася», — додають у ДПСУ.

На громадянина Латвії склали адмінпротокол за спробу незаконного перетину державного кордону України. При огляді у нього знайшли пакет з сіро-зеленою речовиною. Інформацію про виявлений «зілля» передали співробітникам Нацполиции.