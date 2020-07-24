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Українці вимагають заборонити діяльність фінансової піраміди В2В Jewelry шахрая Миколу Гонти

24.07.2020

На сайті президента України розміщена петиція про заборону діяльності фінансової піраміди В2В jewelry, яка вже залишила без заощаджень сотні тисяч українців.

Але власник піраміди аферист і шахрай Микола Гонта на цьому не зупиняється і продовжує залучати в аферу тисячі простих українців. Правоохоронні органи при цьому повністю не діють.

«Прошу якомога швидше прийняти закон 3479 про заборону в Україні фінансових пірамід. На даний момент в Україні існує фінансова піраміда В2В jewelry, засновником якої є вінницька ювелір Гонта Микола Петрович. До 2020 року він продавав людям сертифікати на золото і срібло, обіцяючи протягом року виплатити кешбэк з високим відсотком. Відсоток повернення становив до 400% за рік. На даний момент він продовжує заманювати людей високим відсотком доходу, але кешбек вже не виплачує», — написав автор петиції Владислав Дзюба.

Він вимагає від президента втрутитися в ситуацію і зупинити обдурення українських громадян.

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