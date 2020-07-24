Джамала рассказала про отдых с детьми за границей

Популярная украинская исполнительница Джамала призналась, что решилась на рискованный отпуск

На своей странице в Инстаграм красотка поделилась с поклонниками планами на это лето, передает Politeka.net. Джамала опубликовала серию фото с аэропорта Борисполь. Певица позировала на камеру с мужем и двумя детьми. Джамала и ее муж были в масках. Старший сын певицы тоже использовал средство защиты. По словам Джамалы, они соблюдали все правила, но все же решились на отпуск за границей.

«Наконец-то это свершилось! Мы решились. Отпуск. Долгожданный. По-особенному выстраданный. Да, мы безумные! Отправились в поездку с двумя маленькими детьми без нянь, бабушек и дедушек, просто коляски и мы — полны любви и энтузиазма покорять мир. Ладно, не мир, а просто побережье Мармариса», – подписала фото звезда.

За час пост певицы собрал почти 15 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Ух ты!! Джа, мы очень рады за вас, любимые, отличного отдыха и терпения», «Вот это вы отчаянные! Круто!», «Ну Вы экстремалы!!! И Молодцы!», «Смелые ребята! Прекрасного отдыха!», – пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что сегодня не все украинцы решаются лететь за границу отдыхать. Особенно, вспоминая, как долгое время наших соотечественников не могли эвакуировать из закрытых на карантин стран.

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