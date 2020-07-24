В Одесі затримали групу сутенерів

В Одесі затримали трьох організаторів незаконного бізнесу, які втягнули в заняття проституцією п’ятьох жінок.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполиции області.

“40-річний одесит і дві його спільниці 22-х та 39-ти років з метою власної наживи в двох орендованих квартирах організували і забезпечували функціонування кубел. До надання інтимних послуг вони притягнули п’ятьох жінок у віці від 22 до 58 років”, – йдеться в повідомленні.

Клієнтів вони підшукували в інтернеті, рекламуючи послуги сексуального характеру з розміщенням анкет жінок. Вартість сексуальних послуг за годину коливалася від 400 до 2800 гривень.

Під час обшуків правоохоронці вилучили гроші, банківські картки, засоби контрацепції, блокноти з чорновими записами та мобільні телефони, а також вогнепальну зброю.