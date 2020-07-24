У Стамбулі проходить церемонія відкриття Святої Софії в якості мечеті

У Стамбулі в п’ятницю, 24 липня, проходить церемонія відкриття колись християнського собору Айя-Софія в статусі мечеті.

На заході присутній і президент країни Реджеп Ердоган, повідомляє “Інтерфакс-Україна” з посиланням на турецькі ЗМІ.

Зазначається, що до собору з самого ранку почали приходити мусульмани, які бажають взяти участь у п’ятничної мусульманської молитви, яка вперше за майже 90 років пройде в Айя-Софії.

Президент країни також бере участь в церемонії. На відеокадрах видно, що у всіх знаходяться в мечеті, в тому числі у турецького лідера, на обличчях – маски.

Напередодні в архітектурному комплексі завершилися останні підготовчі роботи. Християнські мозаїки і фрески на час мусульманських молитов закрили шторами.

Собор Святої Софії – колишній патріарший православний собор, всесвітньо відомий пам’ятник візантійського зодчества був побудований в 530-х роках. Понад тисячу років Софійський собор у Константинополі залишався найбільшим храмом у християнському світі – до будівництва собору Святого Петра в Римі. У 1453 році після захоплення міста османами Софійський собор був перетворений на мечеть, а у 1935 році він набув статусу музею. У 1985 році Софійський собор у числі інших пам’яток історичного центру Стамбула був включений до складу Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.