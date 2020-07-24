Випускний полк

Це я типу граю словами: замість скасованого Безсмертного полку в Москві відбудеться загальноміський випускний вечір. У Парку культури — тобто одночасно для тисяч школярів і вчителів. Зрозуміло, що там будуть тепловізори, санитайзеры, маски і поліція. Але ви свій випускний добре пам’ятаєте?
Діти надирались в честь закінчення школи навіть в самі строго-безалкогольні роки (я ж колишня вчителька: крім власного випускного, пам’ятаю ще кілька). Вони вже приходять косі, і всю ніч ходять на головах, обнімаються, цілуються (іноді трапляються і більш сильні варіанти). Вони щасливі, їм море по коліно!
Два дні тому ходила на виставку в Третьяковку: вхід — строго по часу, в залах два з половиною людини, але все строго в масках, на дистанції. А сьогодні вночі тисячі юних, веселих, підігрітих будуть товпитися перед концертною сценою, танцювати, відзначати по повній…
У порівнянні з нашими начальниками листоноша Пєчкін, приніс посилку, яку не збирається віддавати, — зразок логіки. Пандемія ще далеко не закінчилася, якщо хто не в курсі.