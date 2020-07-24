К Земле приблизилась самая яркая комета за последние 70 лет

В четверг на минимальном расстоянии от Земли пройдет самая яркая за последние семь лет комета C/2020 F3 (NEOWISE). Она будет находиться в 103,53 млн км от планеты, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Московского планетария.

Небесное тело можно увидеть на небе вечером и в первую половину ночи между Капеллой (самой яркой звездой созвездия Возничий) и Большой Медведицей с помощью любого оптического прибора, начиная с бинокля. Как рассказали астрономы, блеск кометы слабеет и она видна хуже, чем в середине июля, однако облегчить наблюдения может ее приближение к Земле и то, что ночи становятся более темными.

Комета C/2020 F3 (NEOWISE) была обнаружена 27 марта 2020 года инфракрасным космическим телескопом NEOWISE.

: rusjev.net