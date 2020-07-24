ЄСПЛ в пріоритетному порядку розгляне скаргу з приводу “викрадення” в армію співробітника ФБК

Європейський суд з прав людини у пріоритетному порядку прийняв скаргу щодо призову в армію співробітника Фонду боротьби з корупцією Артема Іонова, у якого діагностовано астма. Про це на своїй сторінці у Facebook написав директор ФБК Іван Жданов.

«Європейський суд з прав людини прийняв скаргу в пріоритетному порядку. Це дуже рідкісний випадок. До 31 липня Росія повинна надати інформацію та документи про те: була чи астма у Артема, є підстави для звільнення від служби, відповідає військова частина умовам військової частини, де вона проходить службу, є доступ до медикаментів. Ми сподіваємося, що дуже швидко отримаємо рішення європейського суду», — написав Жданов.

Він також зазначив, що напередодні в Гагарінському суді Москви проходило засідання щодо оскарження призову. Іонова навіть не повідомили про засідання «і в участі в справі відмовили».

У ФБК Іонів займався ефірами програми опозиційного політика Олексія Навального «Росія майбутнього». 22 червня Іонова забрали на розподільчий пункт у місті Залізничний Московської області. Іван Жданов розповідав, що Іонова «викрали в стилі Руслана Шаведдинова». За інформацією директора ФБК, у Іонова відібрали засоби зв’язку, також до нього не пускали юриста. 26 червня військкомат Московської області відправив Іонова в армію, потім стало відомо, що хлопця відправили в Благовєщенськ.

Нагадаємо, в грудні 2019 року в квартирі співробітника ФБК Руслана Шаведдинова пройшов обшук. Причому коли в квартиру до Шаведдинову увірвалися силовики, йому не вдалося ні з ким зв’язатися, а ті, хто намагався додзвонитися молодій людині, чули «обслуговування абонента тимчасово призупинено». Пізніше стало відомо, що його відправили служити на архіпелаг Нова Земля. У ФБК назвали таку термінову відправку Шаведдинова на службу викраденням.