Аварія маршрутки в Дніпропетровській області: втікача водія шукає поліція

Резонансне ДТП з маршруткою, що трапилося вчора в Дніпропетровській області, залишається в полі зору поліції. Справа в тому, що водія маршрутки, яка потрапила в аварію, до цих пір знайти не вдалося.

Аварія сталася вчора близько 15:30 поблизу села Шульгівка Дніпропетровській області. За свідченнями пасажирів, маршрутка переїжджала через невеликий міст, і водій з якихось причин не зміг впоратися з керуванням транспортним засобом. В результаті машина виявилася перевернутою в кюветі.

Підсумком цієї ДТП стали 15 потерпілих. Лише п’ятьом людям вдалося уникнути травм. 15 – звернулися за медичною допомогою. Після попереднього огляду медики відпустили двох із них додому: їм вдалося відбутися лише синцями та саднами. Інші тринадцять залишилися в лікарні. Семеро з них потрапили у відділення політравми, один – у хірургію і п’ятеро – в реанімації. Причому всім п’ятьом з реанімації вже зроблені необхідні операції. На ранок у відділенні інтенсивної терапії залишилося троє. Одна постраждала – у вкрай важкому стані. Її підключили до апарату ШВЛ.

Всі постраждалі — дачники, жителі Кам’янського, які поверталися в місто зі своїх дачних ділянок. Практично всі – люди немолоді. Найбільш вражає в усьому цьому вчинок водія, який просто втік з місця аварії, залишивши безпомічних людей помирати. Адже він навіть не знав, чи ще живі, і навіть не спромігся викликати швидку допомогу.

Поліція шукає горе-водія, і вже готова дати правову оцінку його діям. Про моральну оцінку його вчинку говорити не доводиться.