ЗМІ: «Vodafone Україна» приймає платежі з окупованого Криму

Український мобільний оператор Vodafone дозволяє поповнювати рахунки своїх абонентів з території окупованого Криму. Про це повідомляє видання «Крим.Реалії».

Поповнити рахунок користувачеві Vodafone з півострова можна через термінал для оплати послуг Payberry, який належить юридичній особі, зареєстрованій в Севастополі. Більш того, оплатити рахунок «Vodafone Україна» можливо і картою російських банків, які працюють в Криму і знаходяться під санкціями США і ЄС.

Мережа платіжних терміналів Payberry є однією з найбільших в Криму. Через такий термінал можна оплатити комунальні платежі, поповнити інтернет, оплатити абонемент таксі або навіть придбати квитки на байк-шоу скандального мотоклубу «Нічні вовки».

Переважно всі компанії, що приймають платежі через Payberry, знаходяться в РФ або Криму, але в меню терміналу, крім інших послуг, є опція оплати рахунків українських мобільних операторів.

Інтерфейс терміналу Payberry в Севастополі

Кореспондент «Крим.Реалії» особисто переконався, що термінал пропонує поповнити рахунок абонентів чотирьох українських операторів: Vodafone, Lifecell, 3mob і «Інтертелеком». Оплата приймається в російських рублях, комісія – 10% від поповнюється суми.

Однак поповнити рахунки компаній Lifecell, 3mob і «Інтертелеком» не вдалося. Після введення номера на екрані терміналу світилося: «Помилка ідентифікації даних». А ось транзакція з поповнення рахунку Vodafone виявилася вдалою. При цьому абоненту, який проживає в Києві, на рахунок прийшла сума в гривнях.

На сайті компанії Payberry («Пэйбэрри») в розділі «мобільні оператори України» також є чотири найменування, але робочим знову-таки виявився лише Vodafone. Поповнити рахунок цього мобільного оператора вдалося, зокрема, з платіжних карт, виданих російськими банками. Наприклад, можна провести транзакцію з допомогою російської платіжної системи «СВІТ», випущеної кримським «Генбанком».

Оператор колл-центру компанії «Vodafone Україна» не зміг відповісти на питання про адресантах перекладів. У прес-службі компанії сказали, що дотримуються всіх вимог українського законодавства і не співпрацюють з юридичними особами, зареєстрованими на окупованій території.

За даними «Крим.Реалії», засновниками компанії «Пэйбэрри», якій належать згадані термінали, є п’ять фізичних і одна юридична особа – ТОВ «Ріал Груп». Один із засновників – Олег Демакин.

Він також є гендиректором трьох і засновником ще шести юросіб у Росії та Криму. Крім того, він очолює компанію «ЕГКС», відому майже всім севастопольцям, оскільки вона є оператором єдиного транспортного проїзного квитка (пластикової картки).

Відзначається, що у «Пэйбэрри» є ще одна юридична особа, яка формально не пов’язане з першим і зареєстровано в російському Краснодарі. Наявність юридичної особи поза території Криму дозволяє компанії вийти з-під зони дії санкцій.