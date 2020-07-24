У Москві азербайджанці зупиняли машини і били вірмен

У Москві відбуваються етнічні зіткнення між громадянами Вірменії та Азербайджану. Відповідні відео публікуються в соціальних мережах.

На одному з таких відео можна помітити, як група молодих людей б’є автомобіль на вірменських номерах. В описі до ролику сказано, що це вже не перший такий випадок в російській столиці.

У вірменської громадської організації «Правовий шлях» стверджують, що азербайджанці зупиняли машини з вірменськими номерами і били перебували в них людей. За неофіційною інформацією, в результаті події один чоловік отримав ножове поранення.

Телеграм-канал Re: public of Artsakh повідомляє з посиланням на свої джерела, що азербайджанських хуліганів спіймали російські правоохоронці.