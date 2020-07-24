Заблокувати рахунки в наших банках, він замовив вбивство Флойда: Кадиров ввів санкції проти Помпео

Глава Чечні Рамзан Кадиров назвав держсекретаря США Майка Помпео замовником вбивства афроамериканця Джорджа Флойда і заявив про «санкції» проти нього.

«Якщо в Америці вбили через колір шкіри людини, ми ж не говоримо Помпео, що ти винен, ти організував це проти Дональда Трампа. Хоча у нас є інформація від українських спецслужб, що 100% Помпео замовив, щоб Дональд Трамп програв на виборах», — заявив Кадиров.

Глава Чечні також повідомив, що скасовує своє запрошення Помпео в Чечню і доручив, щоб проти нього ввели всі санкції, які є в Чечні, «аж до того, щоб заблокувати його рахунку».