Кабмін змінив порядок виплат по частковому безробіттю в карантин: кому і скільки належить

Кабінет міністрів змінив порядок надання допомоги по частковому безробіттю в карантин. Відповідну постанову було опубліковано на сайті Верховної Ради України.

Тепер допомога по частковому безробіттю зможуть отримати працівники, які втратили частину заробітної плати або доходу через скорочення або зменшення тривалості робочого часу.

Також уряд здійснить виплати працівникам, які:

отримують оплату часу простою відповідно до статті 113 Кзпп (крім періоду освоєння нового виробництва),

перебувають у відпустці без збереження зарплати (крім тих, хто отримують пенсійні виплати)

фізособи-підприємці, які не отримують допомогу по частковому безробіттю у період карантину як наймані працівники.

Допомога виплачується протягом періоду адаптивного карантину і 30 днів після його завершення. Працівник отримає виплати за кожну годину, на який була перервана його діяльність з розрахунку 2/3 ставки (окладу), але не більше мінімальної зарплати (4 723 грн).