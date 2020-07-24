Лесю Никитюк заметили в компании обаятельного мужчины

Украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала фото с обаятельным мужчиной.

Леся Никитюк, которая привыкла колесить по всему земному шару, из-за закрытия границ и невозможности попасть в большое количество стран решила провести отпуск в Украине. Также телеведущая продолжает снимать тревел-шоу Ле Маршрутка и показывает красоты своей родной страны.

На официальной странице в социальной сети популярная телеведущая опубликовала кадры из колоритного кусочка Румынии в Украине. А среди кадров был снимок с коллегой.

“Кусочек колоритной Румынии в Украине. Внимание!!! Найдите мужика на фото. Отметьте его в комментах – и он прокатит вас на маршрутке. Всех люблю, целую, скучаю”, – написала Никитюк с хэштегами “путешествуй по Украине” и “румынский шик”.

“Красивая пара”, “Леся! Отличное фото, такое домашнее!!!! У моей мамы было так в детстве, когда она жила у бабушек! Ты тут такая домашняя Леся!!! Хорошего настроения и удачи во всем!!!”, “Так где же находится этот Румынский шик?” – комментируют поклонники.

: showbiz.clutch.ua