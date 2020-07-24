У центрі Києва перекрили дорогу і збирають «данину»

У Києві кілька днів тому поставили шлагбауми на всі в’їзди на Кожум’яцьку вулицю, що на Воздвиженці і збирають гроші за обслуговування шлагбаума і проїжджої частини.

Про це повідомляє Михайло Рибачук в Facebook.

«Наскільки це законно взагалі?! Загородити вулицю і збирати гроші за проїзд? Це робить не місто, а на скільки мені повідомили ОСББ. Тим самим вони створили ситуацію, коли люди не можуть під’їхати до офісу, магазину, квартирі. На сусідній вулиці тепер справжній колапс машин, і повно роботи для ОстановиЛося, всі знову почали ставити на тротуари автомобіля. Зазвичай це не виправдання, щоб ставити на тротуар. Але, запроектована з помилками, і не розраховане на автомобілі», — пише він.

Він звертає увагу, що там не заборонений в’їзд, чим користуються автовласники, які проживають на вулиці Кожум’яцької.

«Комунальне підприємство «Київблагоустрій» вчора винесло припис, досить оперативно, на наступний день після звернення! Чекаємо розвиток подій, наскільки такі дії законні! Місцевих це теж обурило. Не тільки мене», — написав Рибачук.