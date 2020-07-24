Захарова видала черговий маразм на адресу Зеленського

МЗС РФ прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського щодо неможливості приєднання РФ до кола країн G7 до виконання ряду умов.

Свою відповідь офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова опублікувала в Facebook.

Захарова сказала, що Зеленському «підсунули безглуздий набір букв», яким «начебто по-братськи хотіли нас потролити, а вийшло як завжди, хоча і по-братськи».

Вона зазначила, що держава не може перебувати у “порядку денному високої дипломатії” (в сенсі, взагалі в порядку дипломатії).

У фіналі свого поста Захарова написала, що це саме від Володимира Зеленського чекають сигналів, і «по-братськи» його «консультувати».

Підводячи підсумки, Зеленський виступив проти повернення РФ в «Велику сімку», поки Росія не поверне окупований Крим і не виведе бойовиків з Донбасу, а також не звільнить українських заручників і полонених. Така позиція природно дратує Кремль і простіше сказати ущипливо, ніж відповідати за результати своєї агресивної політики.