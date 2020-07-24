В Києві теж скасували концерт росіянки Zivert

Причиною скасування концерту російської співачки Юлії Зіверт в Києві стали «політичні перешкоди».

Про це йдеться на Facebook-сторінці розважального центру «Osocor Residence», де повинен був пройти концерт.

«Ми зробили все можливе і неможливе, однак, враховуючи деякі політичні перепони, подія все ж довелося скасувати», — сказано в повідомленні.

Крім цього, було відзначено, що Центр готує для своїх відвідувачів нові вечірки.