Суркіс відповів критикам призначення Луческу: Я в цей клуб вх*ярів півтора мільярда

Після призначення тренером «Динамо» Мірчі Луческу глава команди Ігор Суркіс зустрівся з фанатами столичного клубу відповів на критику в свою сторону.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Коли стало відомо про призначення екс-тренера «Шахтаря» вболівальники приїхали до стадіону, де в той час проходила фотосесія з Суркісом. Власник «Динамо» запросив їх зайти і поспілкуватися.

За його словами, Луческу вигнали з «Шахтаря» і він затаїв образу на власника ФК Ріната Ахметова. Тому тепер румунський тренер прагне обіграти донецький клуб.

Фанати нагадали, що за час роботи в «Шахтарі» Луческу не раз негативно відгукувався про столичному клубі і його історії.

Суркіс відповів, що змирився з цим, як і з образливим банером з написом «Суркіси, од*битесь від «Динамо», який вболівальники команди показали під час одного з матчів.

Крім того, під час бесіди фанати почали закидати менеджмент «Динамо» та його рішення.

«Ідіть працюйте в клубі, зараз влаштую вас на роботу! Давати поради зі сторони може кожен. Крім того, враховуйте можливості Ахметова і мої. Я в цей клуб вх*ярів півтора мільярда, тягнув його з останніх сил. Покажіть людину, готового вкладати в «Динамо» гроші, і я поступлюся. Управляти за чужі гроші може кожен», — різко відповів на критику Суркіс.

Власник додав, що якщо команда буде показувати результати, то контракт з Луческу буде розірвано.