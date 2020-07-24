Котёнок ограбил бар: утащил в зубах пачку денег

На видео попал котёнок, который ограбил бар в Анапе (РФ). Судя по записи, он тащит в зубах пачку денег.

Видео показали в Сети.

Установленная в зале камера видеонаблюдения запечатлела, как пушистый воришка стянул пачку денег и направился с ней к выходу.

Тут его случайно встретил сотрудник заведения и отобрал деньги. Но как только в бар зашли клиенты и работник занялся их обслуживанием, котёнок повторил попытку, и на этот раз умудрился скрыться с пачкой купюр.

Правда, надёжно спрятаться у него не получилось: благодаря всё той же камере работники выяснили, что котик с добычей укрывается под столом.

: golos.ua