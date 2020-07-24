Спільник «луцького терориста» відхрестився від зв’язку з Кривошем

Підозрюваний у пособництві «луцькому терористу» заперечує свою провину і називає Максима Кривоша шахраєм.

Про це повідомляє Pavlovsky News в Telegram.

На судовому засіданні, де обирали запобіжний захід Дмитру Михайленко підозрюваний заявив, що не відправляв Кривошу зброю.

За його словами, він є колекціонером антикваріату і обмінювався з «Максимом Поганим» старовинними монетами, а той його обдурив, відправивши в замін фальшивку.

Михайленко також стверджує, що контактував з Кривошем тільки на форумі колекціонерів і це було всього один раз.

На питання журналістів про зброю, яка у нього знайшли на дачі під час огляду, Михайленко відповів, що воно належить йому і частина з нього є зареєстрованим. Торгівлю зброєю заперечує.