Єреван звинуватив Баку в організації нападів на вірмен за кордоном. Напередодні в Москві побилися представники двох діаспор

Вірменія звинуватила Азербайджан в організації нападів на представників вірменської діаспори за кордоном.

Про це повідомляє Медуза з посиланням на МЗС Вірменії.

У повідомленні йдеться про «перешкоджання робіт структур дипломатичної служби та вірменських громад за кордоном, умисного знищення їх особистого і службового майна» та загрозу безпеці дипломатичного персоналу.

На думку дипломатичного відомства, ці дії «надсилаються державними структурами Азербайджану».

Конкретних прикладів або назв країн, де це відбувається, МЗС Вірменії не призводить.

«Ми рішуче засуджуємо розпалювання міжнаціональних зіткнень в різних країнах, що є черговим проявом безвідповідальності Баку і повністю вписується в політику і риторику керівництва Азербайджану щодо провокування ворожнечі між двома народами без географічних обмежень», — йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Вірменії.

У московському районі Мар’їно в ніч на 24 липня сталася бійка між вірменами і азербайджанцями. ГУ МВС по Москві повідомило, що за фактом бійки завели кримінальні справи про хуліганство та розбій. Затримані не менше 25 осіб.

За даними росСМИ, увечері 24 липня ще один конфлікт стався у кафе «Вірменський дім» в московському районі Саларьево.

«В будівлі розбите скло, використовувалися біти і арматура», — розповідають очевидці.