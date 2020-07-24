У Польщі загинув український заробітчанин

У Польщі в результаті нещасного випадку загинув 31-річний заробітчанин з України, який працював вантажником.
Про це повідомляє trojmiasto.pl.
Інцидент стався в порту міста Гданськ ввечері 22 липня.
При навантаженні добрив вантаж впавши на чоловіка з двометрової висоти. На місце події викликали “швидку”, однак реанімувати потерпілого не вдалося. Він помер у результаті травми голови.
На місце також прибули поліцейські, а прокуратура з’єднання ясовує обставини події. Про висунуті звинувачення або затримання поки не повідомляється.