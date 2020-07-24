Білий дім зазначив, що Трамп старанніше Обами захищає вибори в США

Президент США Дональд Трамп приділяє більше уваги захисту від зовнішнього втручання в процедуру американських виборів, ніж це робив його попередник Барак Обама.

Про це заявила представник Білого дому Кейлі Макинэни, – передає Інтерфакс.

“Президент зробив більше дій для забезпечення безпеки виборів, ніж його попередник, який віддав розпорядження не втручатися, коли дізнався про втручання у вибори”, – сказала вона на брифінгу у відповідь на запитання, чи порушувалося питання втручання у вибори у вчорашній телефонній розмові президентів США і Росії.

У той же час Макинэни уточнила, що не була присутня при розмові двох лідерів.

Вона додала, що нинішня американська адміністрація виділяє величезну кількість фінансових засобів для захисту виборів.