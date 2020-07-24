Українцям показали зарплату Зеленського за червень

Президент Володимир Зеленський у червні заробив 28 тисяч гривень.

Про це йдеться у відповіді Державного управління справами на запит Українських новин, — передає Хвиля.

«Заробітна плата Президента України Володимиру Зеленському в червні 2020 року нараховано в розмірі посадового окладу — 28 000 гривень», — сказано в ньому.

Надбавки і премії до зарплати глави держави законодавством не передбачені.

З нарахованої суми виплачено 5 460 гривень податків і зборів. Відповідно, Зеленському видали 22 540 гривень зарплати.

Крім того, на час карантину зарплата в органах державної влади обмежена 47,2 тис. гривень. Однак, це обмеження не торкнулося президента, оскільки його зарплата фіксована і становить суму, що менша від зазначеної.