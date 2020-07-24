В Одесі хулігани закидали трамвай камінням: розбите скло, поранена пасажирка

В Одесі невідомі хулігани закидали трамвай маршруту №27 камінням. Інцидент стався між 10-ї станції Люстдорфської дороги та Архітекторської. В результаті нападу розбите бокове скло, травму отримала пасажирка.

Про це повідомляє “Думська” з посиланням на прес-службу КП «ОГЭТ».

Рух маршрутів 3, 27 було заблоковано, на місце події прибула поліція.

Вчора, 23 липня, аналогічний напад було скоєно на вулиці Маловського – через розбитого лобового скла поранення отримав водій.