В Одесі хулігани закидали трамвай камінням: розбите скло, поранена пасажирка

В Одесі невідомі хулігани закидали трамвай маршруту №27 камінням. Інцидент стався між 10-ї станції Люстдорфської дороги та Архітекторської. В результаті нападу розбите бокове скло, травму отримала пасажирка.
Про це повідомляє “Думська” з посиланням на прес-службу КП «ОГЭТ».
Рух маршрутів 3, 27 було заблоковано, на місце події прибула поліція.
Вчора, 23 липня, аналогічний напад було скоєно на вулиці Маловського – через розбитого лобового скла поранення отримав водій.
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