Занепад, руїни та депресія: журналіст показав, на що перетворився один з промислових центрів Донбасу

Колись центр скляної промисловості, кольорової і чорної металургії місто Костянтинівка перетворився в суцільну зруйновану промзону «завдяки» діяльності місцевих еліт.

Про те, що зараз являє собою Костянтинівка розповів в проекті “Східний варіант” журналіст Денис Казанський. Тепер на місці заводів-гігантів залишилися лише руїни і пустирі.

Більша частина заводів Костянтинівки будувалася при СРСР і була заточена під потреби соціалістичної економіки. Тому після розпаду Союзу багато хто з них просто не змогли існувати.

Наприклад, така доля спіткала завод “Автоскло”, який працював на потреби оборонної промисловості, а колись навіть виготовляв скло для кремлівських зірок.

Але навіть ті підприємства, які морально застаріли і не могли працювати в умовах ринкової економіки, являли собою великі промислові комплекси з цехами, під’їзними шляхами та необхідною інфраструктурою. Ці виробничі майданчики можна було зберегти і залучити на них нових інвесторів.

Тим не менш, все, що можна, тут знищили і розікрали. Деякі заводи Костянтинівки сьогодні можна побачити лише на старих фотографіях.

Всі ці руїни – це не наслідки війни, вони утворилися не через бомбардувань і обстрілів. Це наслідки господарської діяльності, в тому числі тих місцевих еліт, які довгий час вважалися політиками, що виражають інтереси цього регіону.

Наприклад, за словами журналіста, металургійний завод збанкрутували фірми, пов’язані з братами Клюєвими, після чого підприємство було порізано на металобрухт і фактично перестало існувати

Зараз складно повірити, що колись тут стояли цехи, доменні печі, гуркотіли механізми, плавився метал. Тепер зруйновану промзону захоплює природа.

Після того, як закрилися тутешні підприємства, зникли тисячі робочих місць, і тисячі людей були змушені виїхати з міста у пошуках кращого життя. Тому виглядає Костянтинівка депресивно.

На думку Казанського, місту необхідна спеціальна програма по залученню інвесторів на що залишилися безгоспними виробничі майданчики.