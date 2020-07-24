Сеть покорил малыш, который не смог уснуть без собаки (видео)

Видео набирает популярность.

Большинство из нас никогда не встали бы с постели посреди ночи и причины, которые заставляют нас просыпаться, не всегда приятные. Но это совсем другая история — двухлетний Финн Кнудсон просыпается ночью, чтобы заснуть со своим четвероногим другом боксером Брутом, передает Апостроф.

Трогательную историю дружбы малыша с псом рассказало издание Boredpanda.

У мальчика есть лучший четвероногий друг, который всегда спит на полу в комнате. И видеозаписи с камеры няни показали, что Финн не готов расстаться со своим боксером Брутом. Даже на 8 часов ночного сна.

На кадрах видно, как Финн среди ночи, захватив свое одеяло, вылезает из кровати, чтобы присоединиться к Бруту на коврике и спать вместе. Пока Брут боится даже не шевелиться, Финн пытается чувствовать себя комфортно, даже если ему нужно использовать своего пушистого друга в качестве подушки.

: novosti-n.org