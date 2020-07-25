В окупованому Криму зник трирічний син політв’язня Сулейманова

В окупованому Росією Криму зник 3-річний син політв’язня Руслана Сулейманова.

Про це повідомляє правозахисна організація «Кримська солідарність».

«У селищі Строганівка Сімферопольського району зник син політв’язня Руслана Сулейманова – 3-річний Муса Сулейманов», – йдеться в повідомленні.

Дитина гралася в пісочниці біля будинку за адресою вул. Армут, 8.

У зв’язку з цим «Кримська солідарність» звертається до мешканців Новини про необхідність допомоги в пошуках дитини.

«Дитина одягнена в сіру трикотажну футболку, сині шорти та білі шльопанці», – додали правозахисники.