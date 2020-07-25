Завтра у Одесі продовжувати піднімати танкер «Делфі»

В Одесі 24 липня буксири не змогли підняти затонулий танкер «Делфі». Операція щодо підйому судна продовжиться завтра, 25 липня.

Про це на своїй сторінці у Facebook заявив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций.

«Підготовчі роботи по перевертанню судна на рівний кіль тривалі практично весь день. Підрядна організація не технічно не спроможною реалізувати свій план за допомогою буксирів», — написав він.

Голова ОДА додав, що судновласник поки користується правом самостійного підняття судна.

У компанії P&O Maritime Ukraine, яка бере участь у буксирі танкера, пояснили, що виникли складності з кріпленням сталевих тросів.