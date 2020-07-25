У Вінниці водометом підірвали підозрілу банку з пиріжками

На тлі почастішали в країні випадків мінування, у Вінниці городяни повідомили в поліцію про підозрілий предмет, обмотаною скотчем банку, яка лежала на труби теплотраси. Підірвавши її правоохоронці з’ясували, що у скляній тарі перебували пиріжки.

Про це в п’ятницю, 24 липня, інформує видання Vlasno.info.

Повідомляється, що сьогодні близько 08:00 правоохоронці перекрили рух транспорту по вулиці Лесі Українки і Магістратській, а місце, де стояла банку, обгородили червоно-білою стрічкою.

«З допомогою гідродинамічного руйнівника вибухотехніки знищили небезпечну банку. В середині банки виявили пиріжки. Рух транспорту відразу відновили», — розповіла прес-офіцер Нацполиции у Вінницькій області Анна Олійник.

При вибуху банки з пиріжками ніхто не постраждав.