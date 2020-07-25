Кабмін опублікував обов’язкові заборони на час карантину в Україні

Кабінет міністрів визначив, що забороняється на час дії карантину в Україні. Список складається з п’яти обов’язкових заборон.

Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів № 641 «Про встановлення карантину…».

Згідно з текстом документа, на території України на період дії карантину забороняється:

перебування у громадських будівлях і спорудах, громадському транспорті без одягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, закривають ніс і рот, у тому числі виготовлених самостійно;

знаходження на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство або його спеціальний статус, без посвідчення про взяття на облік бездомної особи;

самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації;

перетинання державного кордону іноземцями та особами без громадянства без наявного поліса (свідоцтва, сертифікату) страхування, виданого страховою компанією, яка зареєстрована в Україні, або іноземною страховою компанією, яка має представництво на території України і покриває витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19, обсервацією, і діє на термін перебування в Україні;

перетин КПВВ на/у тимчасово окуповані території в Донецькій і Луганській областях, Автономної Республіки Крим та міста Севастополя іноземцями та особами без громадянства без наявного поліса (свідоцтва, сертифікату) страхування (умови пункт 4).