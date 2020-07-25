Продукти, які лікують слизову шлунка

Обволікаючі шлунок продукти сприяють відновленню слизової оболонки шлунка і дванадцятипалої кишки після запалення.

Такі продукти назвали лікарі-ендокринологи. Лікар розповіла про продукти, які відновлюють слизову шлунка. Подібною властивістю володіють кисіль або рисовий відвар. Крім того, оздоровленню ніжної тканини сприяють деякі фрукти.

Позитивними властивостями володіють фрукти, що містять пектин. Ідеальний вибір – запечені яблука.

Якщо після захворювання, погіршився стан шлунка, потрібно утримуватися від споживання продуктів, які посилюють ураження слизової шлунково-кишкового тракту. Спеціалісти порадили виключити спеції (перш за все, перець), оцет, смажені страви, сирі овочі з грубою клітковиною (капусту, селеру).

: zdorovia.com.ua

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