Жовтий, оранжевий або червоний: як будуть визначати рівень небезпеки в областях

Найвищі рівні небезпеки встановлюються на території сильного поширення вірусу

Найвищі рівні епідемічної небезпеки в Україні будуть встановлюватися на території регіонів, де відбувається значне поширення COVID-19. Існує кілька ознак, за якими область будуть вважати такою територією.

Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів № 641 «Про встановлення карантину…».

Регіоном зі значним поширенням коронавіруса вважається такий, де є хоча б один з наступних ознак:

завантаженість ліжок у лікарнях, визначених для госпіталізації пацієнтів з COVID-19, становить більше 50%;

середня кількість тестувань методом ПЛР та ІФА становить менше ніж 24 на 100 тисяч населення протягом останніх 7 днів;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування становить більше 11% (розраховується за формулою);

показник динаміки зростання випадків інфікування становить більше 10% (розраховується за формулою).

Відзначається, що показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 застосовується у разі реєстрації понад 8 випадків на 100 тисяч населення сумарно за останні 7 днів.

Якщо регіон відноситься до такого, де відбувається сильне поширення COVID-19, в ньому встановлюється «жовтий» (завантаженість більше 50%) і «червоний» (завантаженість більше 75%) рівні небезпеки.