У Білорусі пред’явили нове обвинувачення конкуренту Лукашенко

Генеральна прокуратура Білорусі висунула нове звинувачення кандидата на виборах головного конкурента чинної влади Віктору Бабарико.

Його звинувачують у дачі та одержання хабара.

Про це повідомляє Tut.by.

У прокуратурі заявили, що в новому обвинуваченні Бабарико «конкретизовані окремі обставини інкримінованих йому злочинів».

Тепер Бабарико ставляться три статті: ч. 3 ст. 430 (Одержання хабара), ч. 2 ст. 243 (Ухилення від сплати сум податків) і ч. 2 ст. 235 (Легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом).