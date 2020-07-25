Україна попросить Німеччину і Францію підтримати оновлення «Мінська»

За словами Олексія Резнікова, партнери з Європи жалкують про те, що у свій час виявили м’якість

Україна буде попросити Німеччину і Францію підтримати оновлення мінських угод. Однак за тих умов, які буде «нереалістично виконати».

Про це заявив віце-прем’єр-міністр — міністр реінтеграції Олексій Резніков в інтерв’ю виданню «Фокус».

За його словами, європейські партнери жалкують про те, що у свій час виявили м’якість.

«Дали президенту Росії Володимиру, — ред.) Путіну так далеко зайти, у тому числі з текстом «Мінська», з жорсткими обставинами, які Україні було запропоновано взяти на себе. Я маю на увазі правові аспекти. Це втручання в наш суверенітет», — зазначив Рєзніков.

При цьому він додав, що мінська майданчик як логічний центр для рішення економічних і гуманітарних питань повинна залишитися.