Німеччина буде безкоштовно тестувати мандрівників на COVID-19 при поверненні

Мандрівники, які будуть повертатися в Німеччину з країн з підвищеним ризиком зараження коронавірусом, зможуть безкоштовно зробити тест на інфікування в німецьких аеропортах.

Про це в п’ятницю, 24 липня, після засідання міністрів і сенаторів з питань охорони здоров’я земель ФРН повідомила берлінський сенатор Ділек Калайчи, передає УНН спираючись на DW і Deutschlandfunk.

Як повідомляє Deutschlandfunk, для тих же, хто повертається в Німеччину наземним транспортом, будуть вибірково проводити тести на кордоні. Тих, хто буде повертатися морським транспортом, будуть тестувати в портах.

За словами Калайчи, хоча зараз у Німеччині зафіксовано відносно низьке число заражень коронавірусом, цей показник може зрости за інфікованих, які прибувають з-за кордону.

Ті, хто буде повертатися у ФРН з країн, що не входять в зону ризику, також повинні зробити безкоштовний тест на коронавірус, додала Калайчи. Втім, ці тести будуть робити не в аеропорту, а в медичних установах і лабораторіях.

Всі хто буде повертатися в Німеччину з країн підвищеного ризику, повинні заповнювати спеціальні картки з особистою інформацією, які будуть вибірково перевірятися.

Досі при поверненні в ФРН з країн з підвищеним ризиком зараження коронавірусом мандрівники повинні були пред’явити негативний тест, зроблений у Німеччині або в країні, де є акредитовані лабораторії. В іншому випадку мандрівники повинні були провести 14 днів на карантині.