У Польщі третю добу поспіль зростає кількість заражених коронавірусом

У сусідній з Україною Польщею за останню добу виявили 458 нових випадків інфікування коронавірусом. Після зниження заражень в останні дні статистика захворюваності пішла вгору.

Про це свідчать дані на порталі Worldometers.info.

Що стосується померлих за минулу добу, то статистика говорить про 4 жертви Covid-19.

У четвер, 23 липня, було 418 нових випадки інфікування, 9 людей померли. 22 липня виявили 380 нових хворих, 6 померли. 21 липня зафіксували 399 нових випадки інфікування, 9 пацієнтів померли. 20 липня повідомлялося про 279 нових випадки інфікування і 3 померлих.

Минулого тижня, 19 липня, було 358 нових хворих і 6 смертей. 18 липня було 339 нових випадків інфікування і 6 смертей. 17 липня було 353 нових хворих і 7 жертв.

Загальне число хворих у Польщі з початку епідемії

Статистика захворюваності по днях

Статистика останніх днів

Зараз активних хворих у Польщі 8 386. Всього з початку епідемії зафіксовано 42 038 випадку інфікування, померли 1 655 осіб, одужали 31 997 осіб.