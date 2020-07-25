Надя Дорофеева засветилась в метро

Просидевшая исправно на карантине дома с любимым мужем певица Надя Дорофеева, похоже, решила наверстать упущенное.

Так, в поисках новых впечатлений (или поклонников) девушка спустилась в метро в демократичном розовом наряде, с распущенными волосами и совсем без маски.

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Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 22 Июл 2020 в 8:13 PDT

В таком виде она дерзко прошлась мимо кабинки дежурного по станции.

«Follow me» («Ну-ка, быстро все за мной») — призвала красавица фанатов.

Некоторые из них традиционно прореагировали на пост своей любимицы лайками, сердечками и словами признания в любви: «Кто-нибудь позвоните пожарным, потому что этот пост огонь», «Опять пьяные летние вибрации в метро».

Но нашлись и такие, кто удивился нелогичному поведению солистки распадающейся который месяц подряд группы «Время и Стекло».

«Маску надень», «С Надей больше не контачим, она Bad girl — без маски ходит», «Демонстративно пройти перед плакатом, где сказано одеть маску… В этом ДоДо», «Мило, НО НАДО НОСИТЬ МАСКИ КАРОНАВАЙРУС!!», — упрекают они певицу.

Впрочем, разгадка страной «выходки» Нади, похоже, содержится в комментарии одного из пользователей: «Съемки новой рекламы … (мобильного оператора»). Действительно, не может ведь умная девушка Надежда так безрассудно нарушать карантинные ограничения, «нарываясь» на неприятности в переполненном метро!

: fakty.ua