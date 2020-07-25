В Америці жінка вимагала провести козлу тест на батьківство

Мешканка американського міста Одеса, штат Флорида, подала в суд на свою сусідку і зажадала взяти аналіз на батьківство у її козла.

Кріс Хедстром (Kris Hedstrom) придбала у своєї сусідки Хізер Дейнер (Heather Dayner) п’ять козенят нігерійської карликової кози за 900 доларів.

Пізніше Хедстром запідозрила, що козенята можуть бути не зареєстровані в Американській асоціації молочних кіз. Зареєстровані асоціацією кози цінуються вище, ніж ті, що такої реєстрації не мають. Козел-батько був зареєстрований в Асоціації, проте його потомства – немає.

Хедстром вимагає провести тест на батьківство козла, для якого буде потрібно взяти близько 40 волосяних фолікул. Дейнер запропонувала відшкодувати Хедстром гроші, якщо та поверне козенят, але покупниця відмовилася.

Дейнер заявила, що Хедстром три місяці скаржилася на неї в поліцію і проникала на її ферму.

: u-news.com.ua

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