Міцний горішок: 99-річний чоловік Єлизавети ІІ втретє за рік з’явився на публіці (фото)

Принц Філіп у прекрасній формі.

Сьогодні чоловік королеви Великобританії принц Філіп взяв участь в офіційній зустрічі з поважної причини – 99-річний герцог Единбурзький передав почесний титул полковника загону стрільців дружині принца Чарльза герцогині Корнуольській.

Після 67-річної служби принц Філіп передав титул полковника загону стрільців своїй невістці Каміллі Паркер-Боулз. Уся церемонія пройшла з дотриманням карантинних обмежень.

Церемонія спочатку відбулась у Віндзорському замку, де зараз перебуває 99-річний принц Філіп з королевою Єлизаветою ІІ. Після цього така ж процедура пройшла у заміському маєтку Камілли Гайгроув-хаус.

: lux.fm

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