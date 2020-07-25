Демографія на тлі ковида

Якщо екстраполювати поточні дані, то спад населення в Росії за підсумками 2020 року найімовірніше повернеться на рівень 1990-х років.

Останні дані Росстату по демографії показують, що пандемія внесла (і, ймовірно, ще буде вносити) в цьому році значний «внесок» у скорочення російського населення. Втім, як вже неодноразово доводилося показувати, в останні роки воно скорочувалося і без всякого коронавіруса. Однак COVID-19, схоже, різко посилив цей процес.

Для початку загальні цифри статистики. З січня по травень 2020 року природний спад (різниця між кількістю померлих та народжених) в Росії склала понад 221 тисячу осіб. Нагадаю, що в січні—травні 2019 року населення Росії скоротилося лише на 181 тисячу осіб. Тобто спад населення країни в порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшилася на 40 тисяч осіб.

Якщо екстраполювати темпи скорочення росіян за перші п’ять перших місяців на весь поточний рік, то можна припустити, що за його підсумками природний спад в Російській Федерації може скласти від 500 тисяч до 600 тисяч осіб. Інакше кажучи, майже вдвічі більше, ніж в «доковидный» 2019 рік, коли, за даними Росстату, природний спад в РФ склала «лише» 316 тисяч осіб.

Судячи з усього, істотним чинником цієї негативної динаміки стала саме пандемія. Неймовірно низькі (порівняно з іншими країнами) показники смертності від ковида в Росії, про яких регулярно з гордістю говорять влади, не повинні вводити нас в оману.

На перший погляд, в нашій країні в цьому плані все якщо не променисто, то і справді в рази краще, ніж у багатьох інших країнах. Згідно з офіційною статистикою, на 22 липня від пандемії коронавіруса в Росії померли «всього» 12722 людини. Або 1,6% від загального числа інфікованих в 787 846 осіб (тут і далі наводяться дані університету Хопкінса на ту ж дату). Порівняння смертності від ковида з іншими, в тому числі, досить розвинутими державами, на перший погляд, на нашу користь.

Так, у США, де COVID-19 інфіковано вже майже чотири мільйони чоловік, смертність від неї становить 142 тисячі осіб або 3,6%. У Бразилії захворіли понад 2,1 мільйона осіб, померло близько 81,5 тисячі (смертність 3,7%). В Індії інфіковані майже 1,2 млн, померло близько 29 тисяч осіб (2,4%). У Великобританії інфіковані понад 297 тисяч, померли 45507 людина (смертність більше 15%). У Франції інфіковані понад 214 тисяч, померли 30 168 (14%).

На цьому фоні російська смертність від ковида (нагадаємо — 1,6%) і справді виглядає майже феноменальною. Краще тільки в Білорусії, Туркменії і Північної Кореї. Природно, з цього треба робити висновок про те, що система охорони здоров’я Росії в рази, а то й на порядок краще, ніж у найбільш розвинених країнах світу, або знову згадати про особливий геномі володарів російського паспорта. Незалежно від расових, етнічних і культурних відмінностей, громадянство РФ, мабуть, саме по собі надає лікувально-профілактичну дію.

Є ще і третій варіант. Виходячи із загальної статистики смертності в Росії за травень (тобто той місяць, на який в країні припав пік нинішньої епідемії), можна припустити, що реальна смертність від пандемії або від причин, викликаних нею (наприклад, ускладнення на серце або посилення проблем у онкологічних хворих) значно вище, ніж показує офіційна статистика.

За даними Росстату, в цілому за січень—травень 2020 смертність в країні зросла, що я передбачав ще кілька місяців тому. Формально збільшення невелике — всього на 2,5 тисячі випадків порівняно з аналогічним періодом минулого року. Однак тут треба зауважити, що мова саме про зростання смертності навіть за офіційними показниками, в той час як в останні роки державна статистика давала нам зовсім інші цифри, згідно з якими буквально до останнього часу смертність в країні постійно скорочувалася.

Зі зрозумілих причин це викликало здивовані запитання експертів, оскільки ніяких об’єктивних передумов до зменшення смертності в країні не було. В Росії, скажімо, не стали менше пити, наше здоров’я не ставало краще і доступніше, а економіка в кращому випадку стагнувала (а в реальності з 2014 року перебуває в перманентній кризі).

Тим не менш, як було зазначено, в цілому за п’ять місяців нинішнього року смертність в країні збільшився «всього» на 2,5 тисячі чоловік. Проте в травні стався справжній стрибок. В цей місяць в Росії померли майже 173 тисячі осіб. Це на 18 тисяч осіб більше, ніж у травні 2019 року (близько 155 тисяч осіб). Щоб було ще наочніше — спад населення Росії в травні 2020 (під час піку пандемії) зросла майже вдвічі порівняно з аналогічним періодом минулого року і склала за цей місяць понад 62 тисяч чоловік, в той час як в травні 2019 року цей показник був на рівні 32,5 тисячі осіб.

В нинішніх умовах загальний прогноз на цей рік, як зазначалося вище, буде невтішний. Спад населення Російської Федерації до 2020 року найімовірніше повернеться на рівень найважчих років «лихих дев’яностих» (не менше півмільйона чоловік в рік). І це без поправки на вірогідність другої хвилі коронавіруса і наслідків економічної кризи.