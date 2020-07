«Слугам» мало грошей. Чи звільнять нового міністра фінансів за корупцію на митниці

У Верховній Раді вже незадоволені тим, як справляється c контролем над митницями призначений лише три з половиною місяці тому міністр фінансів.

Але чи міг новий міністр за лічені місяці зруйнувати схеми, створювалися роками? Опубліковано на ДС.

Міністр під тиском з двох сторін

Цікавий конфлікт, який багато говорить o тертя між різними групами впливу в парламенті і уряді. 17 липня у своєму телеграм-каналі голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев піддав гранично жорсткій критиці роботу міністра фінансів Сергія Марченка. Втім, спершу депутат перерахував ряд інцидентів, які в недавньому часі сталися на Одеській митниці. У тому числі «злочинну діяльність» і «неправомірну вигоду, отриману різними митниками в розмірі $1000, $200 і $500. Такі зловживання виглядають несерйозними на тлі численних описів того, як через митницю реалізуються корупційні схеми на мільйони доларів.

Однак Данило Гетманцев робить висновок: «Зрозуміло, що всі ці питання до міністра фінансів. Очевидно, що міністр фінансів не виправдав довіру, взявши на себе персональну відповідальність за стан справ на митниці після звільнення М. Нефедова. Схеми процвітають. Реформа зірвана. Ситуація погіршилася…».

Міністр фінансів Сергій Марченко відповів на ці звинувачення 21 липня в інтерв’ю виданню «Дзеркало тижня». За його словами, податкова успішно бореться з ПДВ-скрутками, але насправді o перемогу говорити ще рано. Міністр бачить позитивну динаміку по сплаті ПДВ до держбюджету і вважає це результатом боротьби з податковими зловживаннями.

«Податкове навантаження на ПДВ зросла c 2,5% в квітні-березні до 3,5%. За рахунок цього нам вдалося збільшити надходження ПДВ до бюджету на 9 млрд грн за два місяці. У тому числі в червні на 6 млрд грн. Але це тільки початок, тому що Любченко заявляє o 40 млрд грн потенційних скруток, — розповів Марченко. – Якщо зараз у вас була скручування c зерном і сигаретами, то в наступний раз ви знайдете скрутку c зерном і яблуками. Де скручування? Там, де є продаж товарів за готівковий розрахунок. Там, де ні РРО, ні фіскальних чеків. Там, де ніхто не проконтролює. Ось вам і податковий кредит, ось вам і продаж документів. Ми внесли зміни в систему адміністрування, дозволили ліквідувати основну схему, найбільшу. Але все одно йдеться o сотнях тисяч операцій».

Водночас міністр заявив, що на нього тиснуть, як і на главу ДПС Олексій Любченко. І тиснуть – якісь особи, зацікавлені в тому, щоб ПДВ-схеми збереглися.

«Це неприємно, звичайно, але ми готові. Тому що якщо ти міністр фінансів, який не закриває скрутки, то ти або співучасник, або дурень», — сказав Марченко.

Виходить, міністр фінансів опинився під тиском з двох сторін одразу: co боку голови парламентського комітету і co боку невідомих «скрутчиков». Але чи так все насправді?

Хто і як шахраює

Про що взагалі мова? Митні скрутки — дуже популярна в Україні форма шахрайства c податками. Суть цієї схеми незаконного відшкодування ПДВ у тому, що одне підприємство продає іншій документи на свій імпортний ПДВ, сплачений на митниці, a ввезену продукцію реалізує на ринку за готівку.

Про те, як ця схема працює, у вересні минулого року в інтерв’ю виданню «НВ» розповів сам Данило Гетманцев.

«Коли у мене є певний товар (банани), який обкладається ПДВ, і цей товар я продаю за готівку. Я можу продавати за готівку в торгових мережах, c яток, як завгодно. Коли я їх продаю c рук, за готівку, споживачеві, природно, податкова накладна не потрібна, я отримую кеш. Відповідно, у мене є податковий кредит з ПДВ, тому що я цей товар або виготовив, або купив десь і отримав податковий кредит, і кеш, — розповів депутат від «Слуги народу». — До мене приходьте і ви кажете: у мене податкове зобов’язання з ПДВ дуже велика, мені треба перекрити податковим кредитом, продай мені свій податковий кредит. Я кажу: ніяких питань, і ми домовляємося o вартості цієї послуги. Як ми це оформляємо? Ви у мене купуєте ці банани по безналу, платіть мені по безналу, я видаю вам податкову накладну. Банани, звичайно, нікуди не ходять, вони вже продані давним-давно. Ви все одно заводите собі ці банани на склад, a я вам віддаю той кеш, який я зібрав у споживачів, за вирахуванням того відсотка, який я заробив».

За словами Гетьманцева, виходить, що ви податок не заплатили, ПДВ не заплатили, за це заплатили мені відсоток, «a я вам віддав гроші назад в готівковій формі». «Питання в тому, що ви далі будете робити з цими бананами? Ви отримали товар за кодом банани, a ви виготовляєте обладнання, розумієте? І вам дуже складно пояснити, як ви з бананів зробили устаткування, що ви, власне кажучи, з ними зробили. Чому називається скручування? Тому що банани «скручується» c чимось ще. Насправді скручуються більш однорідні товари, але все одно, аналітично виявити скрутку досить легко. І на рівні Державної податкової служби в області дуже легко виявити, невідповідність кодів товарів і поставити запитання: а чому так? Але питання, а чому так, блокуючи податкові накладні вони задають реального бізнесу. Він страждає, a скрутки працюють», — сказав Гетманцев.

Державна податкова служба оцінює обсяги «скрученого» податку на додану вартість в 40 млрд грн на рік. Про це 14 липня в інтерв’ю розповів голова ДПС Олексій Любченко: «На жаль, Уманський (міністр фінансів у березні 2020 р.) був прав. Він не був близький по сумі. Чиста класика: попит на скручування ПДВ формує пропозицію. А попит є. Розмір цього попиту я приблизно підрахував. Перше — це сільгосппродукція. Та, яку треба легалізувати». Нагадаємо, в цілому Ігор Уманський оцінював втрати по лінії податкової та митної служби в 10 млрд за місяць з яких 5 млрд «забезпечували» ті самі «скручування».

Питання політики або порядності?

Як вважає директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовский, у Сергія Марченка було достатньо часу, щоб вжити заходів щодо ліквідації тіньових митних схем, і насамперед – горезвісних «скруток».

«Новий міністр змінив майже все вище керівництво митної служби, a на місцях змінилася приблизно половина голів митниць. Але нові люди не почали реформи. За моєю інформацією, в митній службі просто стався переділ: якщо раніше схеми контролювали одні люди, то тепер контролюють інші, — сказав експерт у коментарі «ДС». – Звичайно, міністр за ці три місяці міг багато чого змінити. Але він поставив на чолі митної служби в. o., до якого є питання, і який не може проводити реформу, у нього обмежені повноваження. Міністру варто було б за цей час знайти когось більш відповідального. Якщо по податковій службі є позитивні зміни, там ліквідовані багато тіньові схеми, то по митній службі ми цього не бачимо. Міністр, звичайно, за це відповідальний, він міг за цей час запустити реформи або продовжити ті, які починав Нефьодов».

За поширеною версією, саме із-за неефективної боротьби co скрутками Кабмін 24 квітня на позачерговому засіданні звільнив главу Держмитслужби і главу Госфискальной служби. Ініціатором цього став новий міністр фінансів Сергій Марченко. За його словами, звільнені керівники представляли ризик для фінансової безпеки України.

«Звичайно, скрутки, тобто перепродаж імпортного ПДВ, сплаченого на митниці, — вони нікуди не поділися. З ними можна боротися стратегічно, через обов’язкове і повсюдне застосування реєстраторів розрахункових операцій, щоб виключити продаж товару за готівку без обліку. Це головний варіант, – розповів «ДС» митний брокер Леонід Шиян. – Зауважу, що податківці при бажанні легко відстежують «скрутчиков», не встаючи з-за столу – через систему електронного адміністрування ПДВ. Але одна справа відстежити, інше – довести. І я думаю, що ліквідувати скрутки через встановлення РРО – це все ж довго та неефективно. Ефективніше буде скасувати депонування коштів платників податків на ПДВ-рахунках».

Схоже, «Слуги народу», сильно стурбовані триваючими провалами в дохідній частині бюджету, готуються то влаштувати прочуханку чинному міністру фінансів, то спробувати призначити нового. Найімовірніше, історія отримає розвиток на наступному тижні.