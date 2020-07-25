Три журналістки звинуватили Віктора Шендеровича у сексуальних домаганнях

У середині липня російськомовні користувачки Facebook почали публікувати визнання про домагання з боку чоловіків. В рамках цього «параду» одкровень відразу три журналістки звинуватили відомого представника ЗМІ Віктора Шендеровича в грубих сексуальних домаганнях.

Свої історії вони теж опублікували в Facebook.

Журналістка Ольга Крассак заявила, що в списку відомих в медіа-середовищі абьюзеров не вистачає телеведучого і письменника Шендеровича і що їй відомі імена мінімум чотирьох дівчат, які безпосередньо від нього постраждали. Крассак також обурило, що Шендерович сприймає домагання як належне.

Вона додала, що жертви журналіста не можуть розповісти про домаганнях, так як бояться залякувань, образ від групи підтримки знаменитості і звільнення.

«Відразу на захист свого вийдуть ларини з трусами, слонимы, рыклины та інші представники нафталінових громадян і громадянок, які виховувалися в патріархальних рамках дозволеності і легкодоступність. У яких людські цінності зводяться до «робити так можна говорити про це не можна». Для них поганий не сам вчинок, а розповідь про нього. Для них людина з ім’ям і заслугами дивним чином має індульгенцію на мерзенне поводження, насильство і харасмент», — пише жінка.

Журналістка Лідія Михальченко доповнила пост Крассак.

«До березня цього року я вважала його одним з кращих людей в цьому світі. Небажання чути і помічати відмова з мого боку і його відповідь Марі «а для чого ще чоловіка з дівчатами зустрічаються» — на її обурення домаганнями на дружній, як вона вважала, зустрічі (листування є) глибоко шокували. Я довго не могла прийти в себе і не можу без змін. Хоча я віддаю належне — переді мною Віктор вибачився. А перед Ольгою, Марі та кількома іншими дівчатами, яких ми знаємо, але вони не наважилися говорити, — немає», — розповіла Михальченко.

Вона сподівається, що свідчення її та інших жертв Шендеровича «рано чи пізно переламають хребет цього верблюдові, — переконання, що жінок можна чіпати, лапати, займатися сексом без активного згоди, користуючись захисною реакцією завмирання, а потім говорити, що «ти сама хотіла» і «взагалі це непорозуміння».

Журналістка Ольга Карчевська теж написала, що знала про застосування Шендеровичем «сексуалізованого насильства».

«Постраждалі від нього дівчата (їх троє) шукали медіа, яке не побоїться судових позовів та інших переслідувань, щоб розповісти свої історії анонімно. Але сьогодні вони ділилися пережитим відкрито… Згадуйте про це кожен раз, коли бачите борця за «презумпцію невинності» і право «доглядати за жінкою, як чоловік», — закликала Карчевська.